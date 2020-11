Esporte Com direito a gol olímpico, Fluminense vence o Inter de virada no Beira-Rio Colorado gaúcho perdeu a primeira partida jogando no Beira-Rio nesta edição do Brasileiro

Ocupando a parte de cima do Campeonato Brasileiro, Internacional e Fluminense se enfrentaram neste domingo (22) pela 22ª rodada, no estádio do Beira-Rio, e o time carioca venceu de virada por 2 a 1, gols de Lucca e Caio Paulista, depois de Maurício ter aberto o placar pelos donos da casa. A partida ficou marcada pelo primeiro gol da equipe visitante, já que o Flum...