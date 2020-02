Esporte Com dificuldades na 1ª fase, Atlético-GO se ajeita para Copa do Brasil Dragão não teve vida fácil em suas estreias na Copa do Brasil nos últimos anos

O Atlético faz discurso do “jogo decisivo”, para estreia na Copa do Brasil 2020, em que jogará amanhã (dia 6), em Rondonópolis (MT), contra o União, no Estádio Luthero Lopes. Como é partida única, o Dragão sabe que não terá vida fácil diante de adversário, que também faz “jogo da vida”, na avaliação de Marlon Freitas, volante que é titular e já fez um gol no Goianão....