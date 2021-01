Esporte Com diferentes sotaques, Rensga entra no mapa do CBLOL Maior torneio de esportes eletrônicos do País tem equipe do Estado pela 1ª vez

Com investimento de aproximadamente R$ 4 milhões, a Rensga eSports é o primeiro time goiano que participa de uma edição do Campeonato Brasileiro de League of Leagues (CBLOL), que começou na semana passada. Para ter sucesso em sua estreia no maior campeonato de esportes eletrônicos do Brasil, a direção da equipe formou um elenco com diferentes sotaques, mas que juntos ...