Esporte Com dez gols em 11 jogos no ano, Fred planeja marcar também na Copa Libertadores Goleador marcou três vezes, domingo (31/3), no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro contra o América-MG

Autor dos três gols que garantiram a vitória do Cruzeiro, no último domingo, sobre o América-MG no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Mineiro, o atacante Fred disse, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, que superou todas as dificuldades enfrentadas em 2018, quando ficou fora em grande parte da temporada devido a uma grave lesão no joelho. "O momento é m...