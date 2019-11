Esporte Com dez clássicos na 1ª fase, Goianão 2020 tem grupos definidos O Grupo A terá Atlético, Vila Nova, Goianésia, Anapolina, Aparecidense e Iporá. No Grupo B estão Goiás, Goiânia, Jaraguá, Anápolis, Grêmio Anápolis e Crac

Atualizada às 13h19 do dia 6/11/2019 A Federação Goiana de Futebol (FGF) realizou nesta quarta-feira (6) o conselho técnico do Campeonato Goiano 2020, na qual divulgou a formação dos grupos e a tabela do torneio, que tem início previsto para o dia 22 de janeiro. O Goianão 2020 será o número 77 da história, o 59º da era profissional. Assim como ocorreu na edição deste ano,...