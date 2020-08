Esporte Com desfalques por Covid-19, Corinthians estreia na Série A contra o Atlético-MG Gil e Léo Natel testaram positivo e não viajaram com a delegação alvinegra para Belo Horizonte

O Corinthians informou na tarde desta terça-feira (11) que os atletas Gil e Léo Natel testaram positivo para Covid-19 e não viajaram com a delegação alvinegra para Belo Horizonte, onde a equipe corintiana encara o Atlético-MG, nesta quarta-feira (12), às 19h15, em seu primeiro compromisso no Campeonato Brasileiro. Além da dupla, um funcionário do time paulista foi af...