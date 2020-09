Esporte Com desfalques, Inter defende liderança na Libertadores na Colômbia O Inter lidera o Grupo E com sete pontos, mesmo número do Grêmio e superior saldo de gols em relação ao arquirrival

O técnico Eduardo Coudet mantém dúvidas na escalação do Inter que enfrenta o América de Cali, nesta terça-feira (29), às 21h30, no estádio Pascual Guerrero, na Colômbia, pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores da América. E pode ter no meio-campo uma dupla que foi alvo de críticas no Gre-Nal. Como Edenilson segue fora por estar suspenso, Lindoso e Must...