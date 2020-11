Esporte Com desfalques, Atlético-GO terá mudanças para enfrentar o Inter Dudu, Natanael e Ferrareis pertencem ao time gaúcho e não vão jogar por força de contrato, João Victor está suspenso e Marlon Freitas se recupera de lesão

O Atlético-GO terá mudanças para o duelo contra o Internacional, neste sábado (28), às 21 horas, na reestreia do Accioly. Everton Felipe, Eder e Arnaldo são as principais novidades na provável escalação do Dragão, que não poderá contar com cinco atletas. O time goiano espera melhorar os números ofensivos na “nova” casa. Os laterais Dudu (direito) e Natanael (esquerdo), a...