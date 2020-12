Esporte Com desempenho irregular, Goiás termina 2020 com esperança de permanência Time esmeraldino teve poucos motivos para comemorar em 2020, mas encerra o ano fora da lanterna da Série A do Brasileiro e a cinco pontos da 16ª colocação

Se o calendário esmeraldino de 2020 ainda não terminou fora dos gramados, com eleição para diretoria executiva marcada para o dia 30 de dezembro, dentro das quatro linhas o último ato foi a vitória sobre o Sport, por 1 a 0, que deixou o time esmeraldino na 18ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos e a cinco do primeiro time fora da zona da degola. P...