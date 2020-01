Esporte Com desejo de ficar na história do Goiás, Vidal mostra personalidade: 'não cai aqui de paraquedas' Ex-Juventude, lateral direito de 23 anos fala em oportunidade única no time esmeraldino e promete empenho e dedicação

O lateral direito Vidal foi apresentado, nesta quarta-feira (15), pelo Goiás. O jogador, que veio do Juventude, assinou contrato até o fim da temporada 2020 com a equipe goiana. Questionado sobre a desconfiança da torcida, mostrou personalidade na sua primeira entrevista coletiva no novo clube. "A única maneira (de convencer os torcedores) é dentro de campo,...