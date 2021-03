Esporte Com desconforto, Alan Mineiro desfalca o Vila Nova na Copa do Brasil Meia voltaria ao time colorado depois de cumprir suspensão preventiva, mas ficou em Goiânia para ser avaliado e realizar exames depois de apresentar dores musculares

O meia Alan Mineiro desfalca o Vila Nova nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogador sentiu um desconforto muscular e foi vetado pelo departamento médico do time colorado. Segundo a assessoria de imprensa do Tigre, Alan Mineiro sentiu um desconforto muscular, sem maior gravidade, e ficou em Goiânia para ser avaliado e realiz...