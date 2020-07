Esporte Com data da Série C, Vila Nova busca plano B para treinos Desde que treinos foram novamente suspensos, jogadores colorados têm treinado em casa

O Vila Nova já previa que a Série C do Brasileiro fosse começar em agosto, mas, com a sinalização dada pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, de início previsto para dia 8 do próximo mês, o Tigre terá de acelerar a preparação para o torneio e, principalmente, conseguir local para treinamentos, pois os clubes de futebol de Goiânia seguem proibidos de fazer atividades ...