Esporte Com Daniel Alves e sem Neymar, Jardine convoca seleção olímpica O Brasil estreia em 22 de julho, contra a Alemanha, mas a seleção se concentra a partir do primeiro dia do mês

O técnico André Jardine convocou nesta quarta-feira (17) os jogadores que irão disputar a Olimpíada de Tóquio. A lista é praticamente divida entre atletas que atuam dentro e fora do Brasil. São 8 convocados do exterior, contra 10 de times nacionais. O mais experiente do grupo será Daniel Alves, 38. Neymar, camisa 10 da seleção principal e campeão olímpico em...