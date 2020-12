Esporte Com Daniel Alves consolidado como líder, São Paulo encara o Fluminense

Daniel Alves se consolidou como um dos principais nomes do São Paulo na atual temporada. Presente em 41 jogos neste ano, o dono da camisa 10 anotou seis gols e deu seis assistências para os seus companheiros. Em alta na temporada, o veterano foi um dos principais nomes no jogo contra o Grêmio, na partida de ida da semifinal do Copa do Brasil 2020. Ele criou boas c...