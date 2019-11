Esporte Com dúvidas, Vila Nova pode ter mudanças para jogo contra o Guarani Pelo menos três jogadores preocupam o técnico Itamar Schülle para o duelo desta quarta-feira (13), no Serra Dourada

O técnico Itamar Schülle pode realizar mudanças no Vila Nova por problemas físicos com alguns jogadores. O trio Magno, Romário e Gustavo Henrique é dúvida para o duelo contra o Guarani. Por problema particular, Mailson está fora da partida. No último treino antes da partida contra o Bugre, realizado nesta terça-feira (12), o atacante Gustavo Henrique foi o único que t...