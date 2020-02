Esporte Com dúvidas, Goiânia finaliza preparação para enfrentar a Anapolina Romarinho e Vinícius podem ser vetados pelo departamento médico. Klauber retorna ao meio-campo e Yago Amaral pode estrear no ataque

O Goiânia encerrou, na tarde deste sábado (15), a preparação para enfrentar a Anapolina, na última rodada do primeiro turno do Goianão 2020. O técnico Finazzi mantém dúvidas para escalar a equipe alvinegra. O treinador aguarda a situação do lateral esquerdo Romarinho, que se recupera de gripe, e do meia Vinícius, com desconforto muscular. Caso sejam vetados, Alex L...