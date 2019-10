Esporte Com dúvida no meio-campo, Vila Nova segue preparação para duelo contra o líder Se não alterar sistema tático da equipe colorada, Itamar Schülle possui três atletas - Robinho, Benítez e Elias - na disputa pela posição de Alan Mineiro, lesionado

O Vila Nova segue na manhã desta quarta-feira (23) com a preparação para o duelo com o Bragantino, que será disputado na sexta-feira (25), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 30ª rodada da Série B. Sem poder contar com Alan Mineiro, lesionado, o técnico Itamar Schülle quebra a cabeça para definir quem substituirá o camisa 10 do Tigre. Caso não realize mudanças, além...