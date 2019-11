Esporte Com dúvida na lateral, Goiás finaliza preparação para enfrentar o Inter Jefferson e Ruschel ficam à disposição, mas Ney Franco pode manter Marcelo Hermes, que teve boa atuação contra o Bahia

O Goiás finalizou, na manhã desta terça-feira (26), sua preparação para enfrentar o Internacional. O técnico Ney Franco volta a contar com os laterais Jefferson (recuparado de dores musculares) e Alan Ruschel (cumpriu suspensão), além do meio-campista Yago Felipe (recuperado de lesão no ombro). “Praticamente não terá mudança significativa. Vamos definir quem joga n...