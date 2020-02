Esporte Com dívida ativa de R$ 262 mi, Cruzeiro é excluído do Profut e prepara defesa

O Cruzeiro confirmou nesta quarta-feira ter sido excluído do Programa de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro (Profut). O clube, em nota oficial, explicou ter sido avisado pela Autoridade Pública de Governança do Futebol (Apfut) da decisão e avisou que irá recorrer. "O clube foi notificado pela Apfut, de uma exclusão em primeira...