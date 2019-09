Esporte Com dívida alta e contas penhoradas, Portuguesa sobrevive com aluguel do Canindé Tradicional clube paulista enfrenta cerca de 500 processos na Justiça

Com cerca de R$ 350 milhões em dívidas e as contas penhoradas pela Justiça, a Portuguesa tem sobrevivido graças ao aluguel do estádio do Canindé para eventos. As negociações com as empresas que utilizam o espaço são feitas em dinheiro em espécie. Se cair na conta do clube, como aconteceu com o R$ 1,4 milhão recebido para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, o v...