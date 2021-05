Esporte Com déficit de R$ 3 milhões em 2020, Goiás tem situação financeira ainda pior Diretoria esmeraldina revela que demonstrativo financeiro vai apontar resultado negativo perto de R$ 45 milhões

O Goiás apresentou balanço contábil do exercício 2020 com déficit de R$ 3,09 milhões de reais, ante a um resultado de superávit no exercício anterior na casa de R$ 2,8 milhões. A diretoria esmeraldina vai apresentar, nesta semana, demonstrativo das movimentações financeiras do clube que apontam um buraco maior nos cofres do clube. O cenário apontado no balanço contáb...