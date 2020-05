Esporte Com cuidados, Atlético-MG retoma treinos e tem retorno de Sampaoli Atletas que não estavam em atividade e membros da comissão técnica usaram máscaras. Além disso, os jogadores chegaram uniformizados para o treino, para evitar aglomerações no vestiário

O Atlético Mineiro voltou aos trabalhos nesta terça-feira (19). Uma semana após uma bateria de testes para covid-19, o elenco e o técnico Jorge Sampaoli, na Cidade do Galo, retomaram os treinos no gramado. A atividade foi cercada de cuidados para respeitar as orientações de distanciamento social, em razão da pandemia do novo coronavírus. Atletas que não estavam em ati...