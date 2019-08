Esporte Com Cuéllar e Gabriel, Flamengo divulga relacionados para o clássico em Brasília O nome de Cuéllar acaba sendo uma novidade, pois o jogador colombiano negocia sua saída do Flamengo. Ele recebeu ofertas do Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Bologna, da Itália, e ainda não definiu seu futuro

O Flamengo terá força máxima no clássico com o Vasco, neste sábado, às 19 horas, no Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o clube rubro-negro divulgou a lista de relacionados para o duelo com destaque para as presenças do volante Cuéllar e do atacante Gabriel. O nome de Cuéllar acaba sendo uma novidade, pois o joga...