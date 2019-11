Esporte Com Cristiane, Pia convoca seleção para amistosos contra o México em dezembro Equipe brasileiro vai encerrar temporada com jogos disputados no Brasil

A seleção brasileira feminina de futebol vai encerrar a temporada de 2019 com dois amistosos no País. Nesta quarta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a técnica sueca Pia Sundhage anunciou a lista de jogadoras convocadas para um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), de 2 a 11 de dezembro em preparação para os amistosos contra o México n...