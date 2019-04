Esporte Com crianças em campo, Brumadinho e Fla superam tragédias recentes

No GO Cup, principal torneio de futebol infantil da América Latina, que chega ao fim neste sábado (20), com cinco finais disputadas no Estádio da Serrinha - depois de uma semana de jogos em Aparecida de Goiânia -, dois clubes de tamanhos distintos, mas que viveram tragédias, enxergam no esporte um caminho para vencer a dor.Wandercley Eller é técnico e coordenador de e...