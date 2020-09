Esporte Com Covid, Ibrahimovic vira desfalque do Milan na Liga Europa O atleta ficará de fora da partida desta quinta do contra o Bodo/Glimt, da Noruega, pela fase preliminar da Liga Europa

O Milan, da Itália, divulgou nesta quinta-feira (24) que o atacante Zlatan Ibrahimovic, 38, está com Covid-19. O jogador foi colocado em quarentena. Exames em todos os outros integrantes do elenco e da comissão deram negativo, segundo o clube italiano, em nota. "Nenhum sintoma. Covid teve a coragem de me desafiar. Péssima ideia", brincou o sueco em suas red...