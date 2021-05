Esporte Com Covid, Fagner desfalca o Corinthians na semifinal do Paulista É a segunda vez que o jogador apresenta resultado positivo para a doença

A contraprova do exame de Covid-19 realizado pelo lateral direito Fagner deu positivo nesta sexta-feira (14). Sendo assim, o jogador desfalca o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, neste domingo (16), ainda sem adversário e horário definidos. Já isolado, o defensor é monitorado pelo departamento médico alvinegro e ficará afastado do contato com outras...