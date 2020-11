Esporte Com Covid acelerada no Brasileiro, médico da CBF diz que clubes relaxaram Para Jorge Pagura, coordenador da CBF, novos casos refletem o que tem ocorrido na sociedade, como o aumento no número de pessoas circulando em espaços públicos e privados

Em meio a uma escalada de casos de coronavírus entre os times do Campeonato Brasileiro, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) deverá apresentar um relatório até sexta-feira (20) com sua defesa de que não há evidências de contaminação entre atletas durante a realização das partidas. Segundo levantamento do site ge.globo, nesta quarta-feira (18) 55 atletas de 10 ...