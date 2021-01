Esporte Com Covid-19, mulher de atleta goianiense é transferida de Manaus para Goiânia Joanne Almeida deu à luz recentemente ao pequeno Ravi e precisou deixar capital amazonense para se recuperar da doença causada pelo coronavírus

Após campanha feita para arrecadar fundos, o jogador de futebol Marco Goiano conseguiu uma aeronave com UTI para transferir a mulher, Joanne Almeida, de 37 anos, de Manaus (AM) para Goiânia. A goianiense luta contra a Covid-19 desde o dia 11 de janeiro e deu à luz recentemente a Ravi, filho do casal. Marco Goiano é natural de Goiânia e fez carreira em clubes de fut...