Esporte Com Covid-19, meia do Avaí joga 45 minutos, e time só é avisado no intervalo Segundo o clube catarinense, Valdivia testou negativo para o jogo contra o CSA, mas em nova bateria, já para a próxima rodada da competição, resultou deu positivo

Parece fake news, mas o fato aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Valdivia, meia do Avaí, foi escalado e atuou 45 minutos da partida contra o CSA com Covid-19. Tudo porque os médicos do clube só foram avisados sobre o resultado positivo durante o intervalo da partida, quando estão o atleta foi substituído. O jogo terminou empatado em 1 a 1. De acordo com a ...