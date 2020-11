Esporte Com cortes de Rodrigo Caio e Militão, Tite chama Felipe e Diego Carlos O defensor da equipe carioca sofreu lesão na panturrilha direita, enquanto o atleta do time espanhol foi diagnosticado com a Covid-19.

Os zagueiros Rodrigo Caio, do Flamengo, e Éder Militão, do Real Madrid, foram cortados dos próximos dois compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O defensor da equipe carioca sofreu lesão na panturrilha direita, enquanto o atleta do time espanhol foi diagnosticado com a Covid-19. Nesta terça (3), a CBF (Confederação Brasileira ...