Esporte Com coronavírus, presidente da Fifa não garante realização da Euro; Uefa contesta 'Não podemos descartar nada, mas não podemos entrar em pânico', disse Gianni Infantino em Congresso da Uefa

O presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, está em Amsterdã, na Holanda, para participar do Congresso da Uefa, que começou nesta terça-feira, e anunciar novidades para os próximos anos. O dirigente também pretende tratar sobre a evolução do coronavírus no continente. Junto do esloveno Aleksander Ceferin, mandatário da entidade europeia, e outros líderes, não garantiu a...