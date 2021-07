Esporte Com contusão no pé, Marlon Freitas vai desfalcar Atlético-GO Jogador deve ser substituído por Gabriel Baralhas. Time tem outros desfalques

O Atlético-GO terá um desfalque importante na partida deste domingo (1º), diante do América-MG, no Estádio Antônio Accioly. Ausente no último jogo, na derrota para o Athletico-PR, o volante Marlon Freitas continua fora do time atleticano e não se sabe se poderá voltar ao time na quarta-feira (4), no jogo decisivo com o Athletico-PR pelas oitavas de final da Copa do B...