Esporte Com contratação de goleiro, Atlético-GO encara risco Jean Clube rubro-negro contrata goleiro acusado de agredir mulher e rebate críticas por negócio

Para o Atlético, a contratação do goleiro Jean, de 24 anos, gera desgaste por causa do episódio de agressão envolvendo o atleta e mulher, Milena Bemfica. Jean foi acusado de agredir a esposa durante a viagem de férias, em dezembro, para os Estados Unidos, e foi preso por algumas horas no Condado de Orange, em Orlando, na Flórida. Por ter fechado contrato de um ano com o...