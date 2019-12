Esporte Com clima natalino, São Paulo anuncia compra do goleiro Tiago Volpi Volpi se firmou no time tricolor depois de vários outros goleiros deixarem a desejar

O São Paulo anunciou em suas redes sociais a contratação definitiva do goleiro Tiago Volpi. O atleta estava emprestado pelo Querétaro, do México, por US$ 5 milhões (cerca de R$ 21 milhões). O contrato é válido até 2023. O pagamento, no entanto, não será feito à vista. A entrada foi parcelada em três vezes. A primeira delas será paga na segunda quinzena de janeiro....