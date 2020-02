Esporte Com clássico na 5ª rodada, Atlético-GO visita o Corinthians na estreia da Série A De volta à elite nacional após dois anos, Dragão inicia campanha contra o time paulista. Duelo contra o Goiás, na 5ª rodada, será com mando esmeraldino

Depois de duas edições na Série B, o Atlético-GO voltará a disputar a elite do Campeonato Brasileiro em 2020. A estreia do Dragão será no primeiro final de semana de maio, entre os dias 2 a 4, em São Paulo, contra o Corinthians. Nesta quinta-feira (27), a CBF divulgou a tabela da competição nacional. Na 2ª rodada, o Dragão faz o primeiro jogo como mandante contra ...