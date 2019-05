Esporte Com City sob risco de punição da Uefa, Guardiola diz ter 'confiança' no clube Caso seja condenado, clube pode ser excluído da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa

O técnico Pep Guardiola afirmou nesta sexta-feira que conversou com executivos do Manchester City e mantém a sua "confiança" no clube em meio a uma investigação da Uefa, motivada por supostas irregularidades financeiras, em um caso que poderá resultar até na exclusão dos atuais bicampeões ingleses da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. "Eu sei exatame...