Com cifras bilionárias, COI terá trabalho para cancelar Olimpíada

Com cifras bilionárias envolvidas, não será fácil para o Comitê Olímpico Internacional (COI) e Comitê Organizador do Jogos de Tóquio cancelar a edição programada para começar em 24 de julho (Olimpíada) e 25 de agosto (Paralimpíada). As duas partes ainda argumentam que as datas estão mantidas, apesar do cancelamento de centenas de eventos esportivos no mundo todo por c...