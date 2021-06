Esporte Com chuteira azul, Jô desencanta em vitória do Corinthians sobre o Sport Titular apenas pela segunda vez desde a chegada de Sylvinho, Jô ainda não havia feito nenhum gol sob o comando do treinador

Após ser advertido pelo Corinthians por usar uma chuteira verde no último jogo da equipe, Jô mudou para um modelo azul no duelo com o Sport nesta quinta-feira (24). E a nova cor deu sorte ao atacante. Foi dele o segundo gol do time alvinegro na vitória por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 77 não balançava a rede havia quase um mês...