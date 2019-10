Esporte Com chegada de seleções, Goiânia ganha clima de Copa do Mundo Quatro seleções estão na capital e se dedicam à preparação com treinos e amistosos. Início da competição será no sábado, com rodada dupla

A uma semana do início da Copa do Mundo sub-17, que terá Goiânia como uma das sedes, quatro seleções já estão instaladas na capital: Angola, Equador, Coreia do Sul e França. Aos poucos, a cidade começa a ganhar atmosfera do torneio. Nos próximos dias, outras quatro seleções desembarcam em Goiânia. Logo nos primeiros passos em solo goianiense, as delegações estrange...