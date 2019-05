Esporte Com cesta no último segundo, Raptors batem os 76ers e avançam à final do Leste Kawhi Leonard teve a oportunidade do último arremesso e não decepcionou. A bola chutada da zona morta tocou o aro quatro vezes antes de cair, para explosão das arquibancadas

Em um equilibrado e emocionante jogo 7 da série semifinal da Conferência Leste contra o Philadelphia 76ers, na noite de domingo, Kawhi Leonard, principal jogador do Toronto Raptors, ficou perto de ser o vilão no final, mas salvou a sua reputação com uma cesta no estouro do cronômetro para decretar a vitória da franquia do Canadá por 92 a 90 e a classificar à final contra o...