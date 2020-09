Esporte Com centésimo gol de Cristiano Ronaldo, Portugal vence a Suécia Com o resultado, Portugal chegou a seis pontos na tabela, permanecendo na liderança do Grupo 3 da Liga das Nações

Portugal derrotou a Suécia por 2 a 0, nesta terça-feira (8), em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O jogo foi realizado no Friends Arena, em Solna. Com o resultado, Portugal chegou a seis pontos na tabela, permanecendo na liderança do Grupo 3.. A Suécia, por sua vez, ainda não pontuou após duas rodadas e ocupa a vice-lanterna. O primeiro go...