Esporte Com casa cheia, Goiás segura o líder Flamengo Flamengo abre vantagem mas vê alviverde pressionar e empatar nos acréscimos do 2º tempo

No chamado “jogo do ano”, com recorde de público e emoção nos minutos finais, Goiás e Flamengo fizeram jus à expectativa e disputaram uma das melhores partidas na Série A no Estádio Serra Dourada. O empate de 2 a 2, nesta quinta-feira (31), coroou a persistência do alviverde, que reagiu e chegou ao empate, aos 49 minutos, após o time carioca abrir dois gols de vantage...