Esporte Com casa cheia, Goiás recebe Corinthians e tenta dar sequência à boa campanha do 2º turno Eficiente e segundo melhor time do returno, alviverde enfrenta, no Serra, o alvinegro paulista, que, apesar de momento instável, está no G4 do Brasileiro

O Goiás tenta, na noite desta quarta-feira (16), dar sequência a sua ótima campanha no returno do Brasileirão. Pela 26ª rodada do nacional, o clube esmeraldino duela com o Corinthians, que vive momento de instabilidade, a partir das 21h30, no Serra Dourada, com expectativa de casa cheia. Dona da segunda melhor campanha do returno, com 83,3% de aproveitamento - o Fl...