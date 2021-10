Esporte Com campanha impecável, Atlético-MG vê chance de título no Brasileiro se aproximar dos 90% Na próxima rodada, a equipe alvinegra encara o Atlético-GO, em Goiânia. A partida está marcada para domingo (16), às 18h15, no Accioly

A campanha do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro tem empolgado a torcida. Líder isolado da competição, com 56 pontos conquistados, o time comandado pelo técnico Cuca tem 89,9% de chances de ficar com o caneco, de acordo com cálculos do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O Flamengo, segundo colocado, tem 9,7%. Outro ponto ...