Esporte Com caminho definido na Série C, Vila Nova quer futebol vistoso na 2ª fase

Com caminho já conhecido para lutar pelo acesso à Série B de 2021, o Vila Nova tirou lições da 1ª fase da Série C. Na análise do técnico Bolívar, o Tigre teve campanha equilibrada. Foram 16 pontos conquistados no 1º turno e 15 pontos no returno. O treinador, no entanto, entende que, para a disputa dos próximos seis jogos, o Tigre terá de evoluir quando tiver a posse d...