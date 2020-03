Esporte Com calendário da F-1 indefinido, GP do Brasil prevê vender ingressos em abril De acordo com a organização da etapa brasileira, a mudança na data do começo das vendas se deve a uma alteração no sistema de comercialização dos ingressos

Os cancelamentos e adiamentos na temporada 2020 da Fórmula 1, em razão da pandemia de coronavírus, ainda não afetaram o GP do Brasil, marcado para novembro, no Autódromo de Interlagos. Mas a venda de ingressos, geralmente iniciada em março, só terá início desta vez am abril. A causa, no entanto, não se deve à indefinição quanto ao calendário atual da categoria. ...