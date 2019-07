Esporte Com Caio Souza e Arthur Nory, Brasil fatura ouro e prata na ginástica em Lima

O Brasil voltou a brilhar na ginástica artística nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, nesta segunda-feira. O time nacional faturou uma inédita dobradinha no individual geral masculino, com Caio Souza e Arthur Nory, medalhistas de ouro e prata, respectivamente. Foi o primeiro pódio brasileiro no individual geral em um Pan. Antes o melhor resultado pertencia j...