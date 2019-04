Esporte Com Cássio expulso, Corinthians perde para o Ceará, mas avança na Copa do Brasil O time de Fábio Carille agora aguarda pelo sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário da Copa do Brasil

O Corinthians perdeu para o Ceará por 1 a 0 nesta quarta-feira, em Itaquera, sofreu nos minutos finais, mas garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil por causa da vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em Fortaleza. O gol adversário foi marcado pelo centroavante Roger, que não deixou saudades ao torcedor do time paulista em 2018. A emoção e a dose de...