Com buzinaço no momento do gol, Ceará estreia 1º drive-in de clubes no Brasil

Sem poder contar com sua torcida por conta da pandemia do novo coronavírus, o Ceará encontrou um jeito de tentar aproximar os alvinegros do time na reestreia da Copa do Nordeste. A vitória por 2 a 1 sobre o CRB na quarta-feira (22), no Barradão, e a consequente classificação para as quartas de final puderam ser acompanhadas no Vozão Drive-In, o primeiro drive-in de clu...